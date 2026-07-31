El Gobierno modificará el nombre del aeropuerto de Palma de Mallorca y pasará a llamarse de Palma-Mallorca

Archivo - Cartel del aeropuerto de Palma - AENA - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible modificará el nombre oficial del aeropuerto de Palma de Mallorca, que pasará a llamarse de Palma-Mallorca.

La asociación Fem-ho en Català ha recibido este viernes una notificación del Ministerio que dirige Óscar Puente en la que se informa de que se está redactando la orden ministerial para modificar el nombre.

Según ha señalado la asociación en redes sociales, las entidades y administraciones tienen hasta el próximo 15 de septiembre para formular alegaciones.

Fem-ho en Català presentó el pasado mes de septiembre diversas peticiones en las que pedía la normalización de los nombres de los aeropuertos de Baleares. En el caso del aeropuerto de Son Sant Joan, reclamaban que pasara a tener la denominación de 'Aeroport de Palma'.

Según han explicado desde esta entidad, aunque inicialmente su petición fue desestimada, ahora el Ministerio ha aceptado una enmienda.

"Hemos obtenido el respeto inherente al nombre de Palma, hecho que nos da la razón en la argumentación que aportamos, y nos parece oportuno el añadido de Mallorca después de un guión, dado que el aeropuerto presta servicio a la totalidad de la isla", han expresado.

Desde la asociación han mostrado su satisfacción por este "cambio de postura", aunque estudiarán la posibilidad de presentar alegaciones para que la denominación sea plenamente en catalán y, por tanto, 'Aeroport de Palma-Mallorca'.

Finalmente, han trasladado su enhorabuena al resto de entidades que han luchado en este mismo sentido.