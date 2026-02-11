El Gobierno reprocha al PP su abstención a la reforma de la Constitución para dotar a Formentera de un senador propio

Archivo - El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha recriminado al PP que se abstuviera en la votación sobre la reforma de la Constitución Española para modificar el artículo 69.3 y atender la reivindicación histórica de que Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Ibiza.

El Congreso de los Diputados dio luz verde este martes a la toma en consideración de la proposición de ley surgida del Parlament con los 176 votos a favor de PSOE, Sumar, los partidos nacionalistas y parte del Grupo Mixto, mientras que el PP se abstuvo y Vox votó en contra.

"Nos preocupa la reacción del PP de no apoyar la propuesta, que salió con la mayoría del Parlament", ha señalado el delegado del Gobierno en una rueda de prensa celebrada este miércoles.

Rodríguez ha dado por supuesto que el sentido del voto de los 'populares' habrá sorprendido a la ciudadanía de Formentera y ha considerado que deberían darles explicaciones.

El Parlament ha intentado aprobar en las Cortes Generales esta reforma constitucional otras tres legislaturas de manera infructuosa, aunque no prosperaron.

En la actualidad, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral conjunta para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.