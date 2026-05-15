El Gobierno solicitará al Constitucional la suspensión cautelar de la derogación de la ley de memoria democrática

Archivo - Edificio del Tribunal Constitucional, a 30 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno solicitará al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar de la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares, a la que el Parlament dio su visto bueno el pasado 10 de marzo con los votos del PP y de Vox.

La decisión, ha informado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en un comunicado, se elevará a un próximo Consejo de Ministros, aunque no ha concretado cuándo.

Así, el Gobierno interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la derogación de la Ley autonómica de Memoria y Reconocimiento Democráticos, que fue aprobada en 2018 bajo el mandato de Francina Armengol.

Tras materializarse la derogación, el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, emplazó al Govern a reunirse para tratar de encontrar una salida. No obstante, según el Ministerio, el Ejecutivi autonómico "ha declinado" la propuesta que le plantearon "para la restitución íntegra de la ley".

Es por ello, como ya ha sucedido cuando otras comunidades autónomas han derogado sus respectivas leyes de memoria, el Gobierno ha solicitado un dictamen al Consejo de Estado para poder interponer un recurso de inconstitucionalidad.

El Ejecutivo central, además, solicitará al TC la suspensión cautelar de la ley que derogó la normativa de memoria democrática mientras se resuelve el procedimiento judicial, una medida que con anterioridad ha sido aplicada en casos similares.

El recurso estará fundamentado en que la derogación de la normativa autonómica vulnera principios constitucionales esenciales y las obligaciones internacionales asumidas por España en materia de derechos humanos, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El Ministerio ha defendido que la eliminación de este marco normativo supone un "menoscabo" del estatuto jurídico de las víctimas de la guerra civil española y la dictadura franquista. A su parecer, afecta directamente a derechos vinculados a la dignidad humana y a la integridad moral reconocidos en la Constitución Española.

Asimismo, el Gobierno ha recordado que los relatores de las Naciones Unidas han advertido sobre el riesgo que representan las denominadas leyes de "concordia" para la salvaguarda de los derechos de las víctimas.

Entre los aspectos afectados por la derogación se encuentran las políticas de localización e identificación de desaparecidos, la señalización de 'Lugares de Memoria', los programas educativos y de formación sobre memoria democrática o los mecanismos de colaboración institucional y apoyo a las asociaciones memorialistas.

El Ministerio, por último, ha subrayado que la supresión de la legislación balear compromete las obligaciones legales de la Ley estatal de Memoria Democrática, que se aplica en todo el territorio y que establece un deber de colaboración entre todas las administraciones públicas para garantizar los derechos de las víctimas.