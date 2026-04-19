Golpean y arrastran a un nonagenario en Campos para robarle 10 euros en Campos

Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del instituto armado
Archivo - Agente de la Guardia Civil junto a un vehículo del instituto armado - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 19 abril 2026 14:20
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PALMA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 93 años ha sufrido un Campos (Mallorca) un atraco durante el cual, además, fue golpeado y arrastrado para robarle diez euros.

En un mensaje en redes sociales, la alcaldesa la localidad, Xisca Porquer, ha trasladado su absoluta indignación y ha expresado su apoyo a la víctima y su familia.

También ha reclamado tolerancia cero contra el crimen y ha hecho un llamamiento a recuperar la autoridad y el respeto por las fuerzas y cuerpos de seguridad para que puedan actuar con todos los recursos.

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