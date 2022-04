Gómez, sobre la mascarilla: "Que no sea obligatoria no quiere decir que no se pueda llevar"

El número de pacientes ingresados aumenta en 12 personas en una semana

PALMA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha señalado este martes que "era el momento" de retirar la obligatoriedad de la mascarilla aunque ha apelado a la responsabilidad individual y colectiva para mantenerla en entornos y con personas vulnerables.

"Que no sea obligatoria no quiere decir que no se pueda llevar", ha afirmado en declaraciones a los medios después de la presentación de una herramienta online de salud comunitaria.

Gómez ha matizado, además, que se trata de una opinión personal aunque "fundamentada en las evidencias".

La consellera, de este modo, se ha mostrado favorable a la retirada de la obligatoriedad en interiores aunque ha hecho un llamamiento a "no olvidar" que la enfermedad sigue circulando y que quedan personas sin vacunar.

En este sentido, ha animado a los ciudadanos que contrajeron la enfermedad entre diciembre y enero -se llegaron a registrar más de 1.000 casos diarios- a recibir la tercera dosis a partir de mayo.

Además, ha asegurado que tras la retirada de la mascarilla habrá que seguir prestando atención a la evolución de los contagios y, especialmente, de las hospitalizaciones.

En este sentido, ha explicado que a día de hoy hay 145 pacientes hospitalizados, de los que 124 están en planta (son 12 más que la semana anterior) y 21 en UCI, que se mantienen estables.

La consellera ha advertido que tras la Pascua se incrementará el número de contagios, aunque la incidencia se concentre en las personas mayores y en las franjas en las que a día de hoy se están practicando las pruebas.