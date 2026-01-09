Goretti mantendrá activos los avisos amarillos por viento y mala mar en Baleares hasta el domingo

Archivo - Grandes olas en la costa de Mallorca, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los efectos de la borrasca Goretti obligarán a mantener los avisos amarillos por vientos fuertes de hasta 70 km/h y fenómenos costeros en Baleares desde este viernes hasta el domingo.

Así lo ha avanzado la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, que en declaraciones a Europa Press ha avanzado que no se descarta que pueda caer alguna precipitación "ocasional y aislada".

De este modo, este viernes ya se esperan rachas de viento fuerte del oeste y mala mar. Por estos motivos, en Ibiza, Formentera y Mallorca ya se ha activado el aviso amarillo, que permanecerá hasta las 20.00 horas en el caso de las Pitiusas y en Mallorca hasta el domingo, aunque el sábado el viento rolará a noroeste.

En el caso de Menorca, el aviso amarillo por ambas circunstancias comienza a las 18.00 horas de este viernes y también acabaría a las 00.00 horas del domingo.

Para este viernes el cielo estará despejado con algún intervalo de nubes. Las temperaturas máximas se moverán entre los 15 y los 18ºC, lo que significa valores por encima de lo normal.

El sábado seguirá la misma tónica general con cielos poco nubosos pero las máximas no subirán de los 15ºC, por lo que ya sí se situarían por debajo de la media. Por su parte, las mínimas oscilarán de 2ºC a 10ºC.

El domingo habrá intervalos nubosos y aflojará el viento, que comenzará el día de noroeste y a lo largo de la jornada girará a suroeste. Este día sería cuando podrían llegar estas precipitaciones.

El lunes ya se recuperarían las temperaturas máximas con valores de unos 15 y 17ºC, cifras que se mantendrían durante la primera mitad de la semana hasta las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià, cuando Guerrero ha avanzado que pronostican un cambio de tiempo con cierta inestabilidad a partir del jueves.