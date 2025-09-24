Gortázar reafirma el compromiso de CaixaBak con el RCD Mallorca

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha visitado este miércoles el Estadi Mallorca Son Moix del RCD Mallorca para conocer de primera mano su día a día del club y reafirmar el compromiso de la entidad con el club.

Durante la jornada, Gortázar ha estado acompañado por Jaume Masana, director de negocio de CaixaBank, y María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares. Además, por parte del RCD Mallorca, han estado presentes Alfonso Díaz y Rubén Forcada, CEO y director Comercial del Club respectivamente.

Mediante este encuentro, que ha transcurrido por las oficinas, los vestuarios y el césped, los máximos representantes de la entidad financiera se han interesado por la actividad diaria del club, y han conocido los intereses de su afición y de la sociedad balear.

Así, durante la visita, han intercambiado impresiones acerca de la renovación de la alianza estratégica entre el Club y CaixaBank, que se extenderá hasta el final de la temporada 2027/2028. Gortázar ha subrayado la importancia de esta alianza que consolida una relación estratégica que se remonta a más de 14 años.

Según ha detallado Gortázar, el patrocinio permite reforzar los lazos con la afición mallorquinista, "generar experiencias especiales y promover iniciativas de responsabilidad social que benefician a los colectivos más vulnerables de Baleares". Por parte del club, Díaz ha agradecido la confianza y compromiso de CaixaBank.