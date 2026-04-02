El Govern abona dos millones de euros de la deducción por nacimiento a más de 4.700 contribuyentes

Detalle de un recién nacido. - CAIB

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha abonado de manera anticipada la deducción autonómica por nacimiento a 4.744 contribuyentes, con un importe global de 2,18 millones de euros, desde la puesta en marcha de esta medida a finales de 2024 y hasta el pasado 31 de marzo.

En concreto, a lo largo de 2024 se beneficiaron 766 contribuyentes, que recibieron un total de 335.972 euros. Durante 2025, el número de perceptores ascendió hasta los 3.422, con un importe de 1,59 millones de euros.

Finalmente, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año ya se ha llegado a 556 contribuyentes, abonando de forma anticipada 247.450 euros, según ha detallado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado.

Este deducción autonómica, que se puede percibir de manera anticipada sin tener que esperar en la declaración del IRPF, se dirige a las familias que han tenido hijos y tiene como objetivo dar apoyo económico inmediato en los primeros meses de crianza.

"Con esta medida, pionera en todo el conjunto de comunidades autónomas, hacemos posible que las familias reciban las ayudas de manera rápida y directa, justo cuando más las necesitan", ha subrayado el conseller del ramo, Antoni Costa.

El pago anticipado de la deducción por nacimiento se hizo efectivo el pasado 1 de noviembre de 2024 después de recibir el visto bueno del Consejo Asesor Fiscal y del Consejo Consultivo de Baleares.

Hay que recordar que la solicitud se tiene que formular en el plazo de quince días hábiles desde el nacimiento. La presentación posterior a este plazo supondrá la denegación automática de la solicitud, sin perjuicio del derecho a aplicar la deducción en la correspondiente declaración del IRPF.

En virtud de la ley de simplificación administrativa aprobada a finales de 2024, se aumentaron los umbrales de renta para poder beneficiarse de la deducción, hasta los 52.800 euro en tributación individual, y los 84.480 euro en tributación conjunta.

Por otro lado, si se superan estos límites de renta, el contribuyente se podrá aplicar igualmente la deducción en un 50% de las cantidades totales, de 800 euro para el primer hijo, de 1.000 euros para el segundo, de 1.200 euros para el tercero y de 1.400 euros a partir del cuarto.