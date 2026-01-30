El Govern abona en la nómina de enero de los funcionarios el incremento del 2,5% y el complemento de insularidad

Archivo - Una persona trabaja con un ordenador. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha abonado a los funcionarios la nómina de enero que incluye el incremento salarial del 2,5 por ciento más el complemento de insularidad.

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social informó en la Mesa del Empleado Público el pasado 15 de enero, con la presencia de los representantes sindicales de UGT, CCOO, STEI, CSIF y Simebal, de que los cerca de 44.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma percibirían en esta nómina el incremento salarial del 2,5 por ciento, según han informado en nota de prensa.

Cabe recordar que, durante 2025, ya se aplicó el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 por ciento arrastrado de 2024.

Asimismo, en esta nómina se ha empezado a percibir la indemnización por residencia o complemento de insularidad, una medida destinada a compensar el sobrecoste de vivir en un territorio insular.

Este complemento, según han explicado, da cumplimiento al punto 3.2 del Acuerdo marco de la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, ratificado el 25 de abril de 2025.

El acuerdo establece que, a partir de 2026, todos los grupos de personal funcionario y laboral avanzarán hasta percibir la misma cuantía del complemento de insularidad que el grupo A1.

La implantación de esta mejora retributiva se llevará a cabo de forma progresiva, con un calendario que prevé la aplicación del 33,33 por ciento el 1 de enero de 2026, del 66,66 por ciento el 1 de enero de 2027 y del 100 por 100 el 1 de enero de 2028, para garantizar la sostenibilidad presupuestaria de la medida.

En cuanto a los atrasos correspondientes a 2025, la intención del Govern es abonarlos en el mes de marzo.

OTRAS MEJORAS SALARIALES

Además, en el mes de febrero se abonará el 35 por ciento correspondiente a los cerca de 150 millones de euros que el anterior ejecutivo congeló sin justificación, tal como quedó acreditado en la sentencia favorable al sindicato STEI del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). El año pasado, el Govern ya abonó el 65 por ciento de las cantidades pendientes.

El Govern también tiene previsto abonar antes del 31 de junio la cantidad que UGT reclamaba en los tribunales, después de que el sindicato retirara la demanda presentada por el recorte salarial a los funcionarios de la CAIB durante los años 2020 y 2021.