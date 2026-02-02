El Govern abonará en la nómina de febrero el 35% de los atrasos a los funcionarios

Archivo - Oficina, ordenadores, trabajo, trabajando, empleo, desempleo, paro, trabajador - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern abonará en la nómina del mes de febrero de los cerca de 44.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma los atrasos correspondientes al 35 por ciento de los cerca de 150 millones de euros que el anterior Ejecutivo congeló.

El pago da cumplimiento a la sentencia favorable al sindicato STEI dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que reconoce el derecho de los funcionarios a percibir dichas cantidades.

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social ha señalado que el año pasado ya se hizo efectivo el pago del 65 por ciento restante de los importes pendientes.

Asimismo, el Govern ha subrayado que esta actuación supone la restitución de unos derechos económicos que habían quedado bloqueados durante años.

Esta medida se suma a las mejoras retributivas ya aplicadas en la nómina del mes de enero, en la que los empleados públicos han percibido el incremento salarial del 2,5 por ciento correspondiente al año 2025 y han comenzado a recibir el complemento de insularidad.

En cuanto a los atrasos correspondientes al año 2025, la previsión del Govern es abonarlos en el mes de marzo, con el objetivo de que todos los funcionarios los perciban de manera simultánea, lo que requiere una gestión técnica específica para atender las diferentes situaciones administrativas.

Además, el Ejecutivo también tiene previsto abonar antes del 30 de junio la cantidad que UGT reclamaba en los tribunales, después de que el sindicato retirara la demanda presentada por el recorte salarial a los funcionarios de la CAIB durante los años 2020 y 2021.