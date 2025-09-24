El Govern aborda con Madrid la propuesta inicial de la Planificación de electricidad con horizonte 2030. - MINISTERIO TRANSICIÓN ECOLÓGICA

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, se ha reunido este miércoles con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, en la ronda de encuentros que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) mantiene con las comunidades autónomas para compartir el escenario técnico de partida de la Planificación eléctrica con horizonte 2030, antes del inicio de la audiencia pública, en la que el conjunto de los agentes podrá alegar y realizar contribuciones.

En la reunión, con la participación de técnicos del Govern, de la Secretaría de Estado de Energía y del Operador del Sistema, ambas administraciones han coincidido en la oportunidad que representa este nuevo ciclo de planificación.

Tras el empuje a la integración renovable que ha propiciado la vigente Planificación 2021-2026, la nueva propuesta se orienta a facilitar la conexión de nueva demanda, con el objeto de apoyar la descarbonización de la industria española, consolidar nuevos proyectos industriales con alto impacto social, promover la vertebración territorial y, en definitiva, facilitar la generación de oportunidades de valor ligadas a la transición energética.

En esta línea, los dos ejecutivos han analizado las grandes líneas de la propuesta inicial, valorando que contemple, de partida, actuaciones tan importantes para las islas y el conjunto del país como la culminación de la conexión del segundo cable entre la península y Mallorca o el segundo cable entre Mallorca y Menorca, que incrementarán la seguridad del suministro y el consumo de electricidad renovable en el territorio.

Además de estas grandes infraestructuras, la propuesta prevé la electrificación de los puertos de Palma, Alcudia, Ibiza y Maó --los barcos atracados se abastecerán desde tierra, evitando sus emisiones--, la integración de renovables y el almacenamiento.

También se propone un incremento de la capacidad de las infraestructuras para la actividad industrial, contribuyendo a la diversificación de la economía insular, y para nuevas viviendas.

Para el conjunto de las islas se esperan actuaciones en 123 posiciones y en cerca de 30 subestaciones, incluyendo nueve subestaciones de nueva planta.

CONTINUACIÓN DE LA TRAMITACIÓN

La propuesta inicial de Planificación con horizonte 2030 se ha elaborado siguiendo criterios técnicos en base a las aportaciones presentadas en la fase de propuestas, así como las prioridades del Ejecutivo autonómico.

El documento se someterá a consulta pública tras esta primera ronda de encuentros autonómicos y en paralelo se tramitará su evaluación ambiental estratégica, también abierta a participación.

Una vez recogidas las contribuciones en la fase de consultas públicas, se analizará la viabilidad física, técnica y ambiental del conjunto propuestas presentadas, teniendo en cuenta los principios rectores de la Planificación.

El resultado de este segundo análisis técnico será objeto de informe por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que analiza el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad económica-financiera.

Sobre sus conclusiones, se elaborará el documento consolidado y la declaración ambiental estratégica, que se presentarán en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.

UNA OPORTUNIDAD PAÍS

El pasado 12 de septiembre, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, presentó las líneas maestras de la primera propuesta de Planificación, que prevé una inversión superior a los 13.500 millones de euros.

Las aportaciones recibidas en la elaboración de la propuesta evidencian el interés por materializar en España todo tipo de proyectos, gracias a la competitividad de los precios energéticos que proporciona la alta penetración de renovables en el sistema eléctrico.

De hecho, desde 2020 se han otorgado derechos de acceso a las redes para proyectos de demanda de energía -industria, vivienda, centros de datos, vehículos eléctricos- que suman más de 43 GW, un volumen superior al de la demanda máxima del país, de 38,2 GW en 2024.

En el proceso de elaboración de la propuesta de planificación, se han recibido muchas más peticiones de acceso a las redes. En consecuencia, el Miteco quiere que el incremento de capacidad de las infraestructuras previsto en la propuesta de Planificación permita materializar los mejores proyectos, aquellos que aporten más beneficios socioeconómicos con el menor impacto ambiental.

A la par, quiere evitar que los consumidores experimenten una subida de las facturas eléctricas asociado al mayor tamaño de las redes si no van ligadas a proyectos efectivos y reales de demanda.

Así, tras un análisis detallado de las peticiones de acceso recibidas, la propuesta inicial de planificación del Miteco estima atender demandas por 27,7 GW para proyectos con conexión a la red de transporte; así como habilitar otros 5,3 GW de apoyo a las redes de distribución, cifra que puede redundar en una capacidad mayor en estas redes en función de la configuración en cada caso.

A este volumen de capacidad, equivalente al 85% de la demanda máxima actual, se le añadirá progresivamente la capacidad que se libere cuando caduquen, a los cinco años de haber sido otorgados, los derechos de acceso concedidos desde 2020 para grandes proyectos que no hayan logrado ejecutarse.