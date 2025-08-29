El Govern abre una convocatoria de ayudas de 120.000 euros para reforzar los Centros de Desarrollo Industrial Balear

El Govern abre una línea de ayudas de 120.000 € para reforzar los Centros de Desarrollo Industrial Balear - CAIB

PALMA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha abierto una convocatoria de ayudas destinadas a "fomentar la cooperación y mejorar la competitividad de los sectores productivos empresariales a través de los Centros de Desarrollo Industrial Balear", con un presupuesto de 120.000 euros.

La medida ha estado impulsada por la Dirección General de Industria y Polígonos Industriales y tiene como objetivo "consolidar estos centros y los proyectos colaborativos que desarrollen", según ha indicado la Conselleria en nota de prensa este viernes.

Podrán optar a estas ayudas las personas jurídicas sin ánimo de lucro reconocidas como 'Centros de Desarrollo Industrial Balear'. Estos organismos de investigación cuentan con recursos materiales y humanos propios.

Dichos organismos orientan su actividad a la generación de conocimiento tecnológico y su transferencia al tejido productivo, ya sea mediante centros ya existentes o mediante nuevas iniciativas empresariales que refuercen la competitividad y el desarrollo económico del entorno.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen gastos de funcionamiento y gestión de la entidad, con cobertura de hasta el 80 por ciento de los gastos salariales y de Seguridad Social de la gerencia y personal contratado.

Además, también se incluyen gastos corrientes vinculados al funcionamiento ordinario, con un 50 por ciento de cofinanciación, y colaboraciones externas, como consultorías y servicios necesarios para la gestión y el funcionamiento de la entidad, así como acciones de promoción, también con una ayuda del 50 por ciento.

Las actuaciones deberán estar ejecutadas y pagadas entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025, mientras que el plazo de solicitud ya está abierto.