El Govern abre la convocatoria para participar en un programa de rutas gratuitas para conocer el producto local balear - CAIB

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha abierto la convocatoria para seleccionar 40 explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias que participarán en un programa de visitas durante 2027.

El Boletín Oficial de Baleares (BOIB) publicó el jueves la convocatoria, cuyo plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de noviembre, según ha informado la Conselleria en una nota de prensa este sábado.

La iniciativa prevé cuarenta rutas gratuitas para acercar a la población residente al origen de los alimentos de las Islas, a los procesos de producción y elaboración y a las personas que trabajan en ellos.

Cada ruta combinará la visita a dos o más operadores agroalimentarios y se realizará en grupos de entre 15 y 35 personas, con transporte y acompañamiento de personal de apoyo incluidos.

Las actividades se dirigirán principalmente a asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y otros colectivos de residentes interesados en conocer el sector, aunque también se podrán abrir al público general cuando se considere adecuado a los objetivos del programa.

El director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, ha explicado que las visitas permitirán conocer qué se produce en Baleares, cómo se elaboran los alimentos y dónde se pueden comprar.

"El objetivo es que este contacto directo con los productores ayude a los consumidores a identificar el producto local y a incorporarlo a la compra habitual", ha destacado.

El programa se enmarca en el Plan de Promoción del Producto Local 2025-2027, dentro de las actuaciones dedicadas al mercado interno. Esta convocatoria se dirige a los productores y elaboradores que quieran recibir las visitas; la participación de los colectivos de visitantes se organizará en una fase posterior, una vez seleccionados los operadores.

Pueden presentar una solicitud los titulares de explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias, los productores alimentarios, las asociaciones de productores, las sociedades agrarias de transformación, las cooperativas alimentarias y las uniones de cooperativas que desarrollen su actividad en el archipiélago y produzcan o elaboren productos con la consideración legal de producto local.

Durante las visitas, los operadores explicarán las características de su actividad y los procesos de producción o transformación. También podrán informar de sus puntos de venta y canales de comercialización, ofrecer degustaciones y realizar venta directa en las condiciones que establece la normativa.

"Los productores podrán mostrar el trabajo que hay detrás de cada alimento y explicar a los visitantes cómo pueden encontrar sus productos después de la visita, ya sea en la propia explotación, en los mercados o en otros establecimientos", ha señalado el director general.

Las visitas a cada explotación o industria durarán entre una hora y una hora y media. El calendario se concretará con los operadores, teniendo en cuenta el ciclo productivo, la disponibilidad, las condiciones climáticas y las necesidades de los grupos.

Todos los operadores seleccionados recibirán, como mínimo, una visita durante el periodo de ejecución. Asimismo, los establecimientos deberán disponer de instalaciones adecuadas para recibir a los grupos, garantizar la seguridad de los visitantes y cumplir las exigencias de seguridad alimentaria y responsabilidad civil.

La selección se realizará mediante un sistema de puntuación que valorará, entre otros criterios, la condición de explotación agraria prioritaria o preferente, los jóvenes agricultores, la pertenencia a cooperativas y asociaciones de productores, la producción ecológica, la vinculación a las denominaciones de calidad y el uso de los distintivos de Producto Local y Venta Directa.

También se tendrá en cuenta la posibilidad de ofrecer degustaciones y de vender directamente los productos durante la visita.

Las bases establecen reservas de participación de ocho operadores de Menorca, cinco de Eivissa y tres de Formentera, así como cinco plazas para el sector ganadero, cinco para el hortofrutícola y cinco para la transformación alimentaria distinta de los vinos y los aceites.

Las plazas reservadas que no se cubran se podrán asignar a otros solicitantes de acuerdo con los criterios de selección.