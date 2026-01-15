El Govern abre una nueva convocatoria para crear espacios para mejorar la exposición y la venta de producto local. - CAIB

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha abierto una nueva convocatoria del programa 'Ibexposalocal' de la Agencia de Desarrollo Regional (ADRBalears) que ofrece a empresas y autónomos la creación de espacios para mejorar la exposición y venta de los artículos elaborados en las Islas.

Los participantes, según ha informado la Conselleria en nota de prensa, obtienen un servicio personalizado del diseño de un espacio expositivo para hacer el producto local más competitivo. Personal técnico de la ADRBalears especialista en diseño de interiores visita el espacio, analiza sus carencias y plantea una propuesta para mejorar el diseño expositivo del área donde se expone el producto.

La iniciativa se dirige a autónomos y empresas que fabriquen o vendan artículos de Baleares y que dispongan de un espacio expositivo, ya sean locales comerciales, industrias, o incluso estands para ferias locales, nacionales o internacionales.

Uno de los principales objetivos del programa es visibilizar el producto local a través de las técnicas de merchandising visual, colocación de los artículos para vender mejor o estudios de composición.

En total, según han informado, ya se han acogido a 'Ibexposalocal' más de 90 empresas y autónomos. El año pasado se adhirieron al proyecto una veintena de empresas nuevas.

Por sectores, las incorporaciones correspondieron al ámbito agroalimentario (40%), de la artesanía (30%) y de la industria (25%). Aproximadamente, un 50% han materializado el proyecto propuesto por el equipo técnico.