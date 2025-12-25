El Govern acredita a 89 profesionales en Mallorca y Menorca para reducir la espera en las valoraciones de dependencia - CAIB

PALMA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha acreditado a 89 profesionales en Mallorca y Menorca para tratar de reducir las listas de espera en las valoraciones de dependencia.

Lo ha hecho a través de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de Baleares, que ha impulsado varias ediciones del curso de habilitación para profesionales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

El objetivo, ha indicado la Conselleria en un comunicado, es reforzar la capacidad operativa del sistema y reducir las listas de espera en la valoración de la discapacidad y la dependencia.

Esta actuación se enmarca dentro del plan de choque presentado hace unos meses, con el que se pretende mejorar la eficiencia del sistema de valoraciones y garantizar una respuesta más ágil y cercana a la ciudadanía.

Los cursos han permitido habilitar nuevos profesionales para aplicar el baremo de valoración de la dependencia (BVD) como técnicos de valoración.

En Mallorca, 65 participantes han finalizado la formación con aprovechamiento y han obtenido la acreditación correspondiente. En Menorca, en el curso que tuvo lugar el 16 y 17 de diciembre, han sido 24 los participantes que han resultado acreditados.

Los programas formativos, dirigidos a profesionales con titulación universitaria sociosanitaria de grado medio o superior, han tenido una duración de 15 horas y han abordado de manera integral el procedimiento de dependencia, incluyendo la fase de valoración (BVD y EVE), la fase del Programa Individual de Atención (PIA) y el análisis de la situación actual y la evaluación de la dependencia.