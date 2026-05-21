El Govern activa la línea de ayudas extraordinarias de financiación para empresas por la guerra en Oriente Medio

Archivo - Imagen de recurso de un camión en el puerto. - APB - Archivo

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado una línea extraordinaria de ayudas a la financiación empresarial para contribuir a paliar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Medio sobre el tejido productivo de Baleares.

La medida se enmarca en el decreto ley 1/2026 por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica producida por los efectos de la guerra en Oriente Medio, y se desarrolla mediante una modificación de la convocatoria de ayudas CAIB-ISBA 2026-2027, según ha explicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa.

Con esta modificación, el Govern incorpora una nueva categoría de ayudas de liquidez extraordinaria dirigida a autónomos y pequeñas y medianas empresas de los sectores primario, industrial, de la construcción y del transporte, especialmente expuestos a las tensiones internacionales, el incremento de los costes energéticos y las dificultades de financiación.

La línea cuenta con una dotación adicional de cuatro millones de euros para el año 2026, que permitirá subvencionar operaciones financieras avaladas por ISBA-SGR, hasta un volumen estimado de 75 millones de euros en liquidez empresarial.

Esto supone un efecto multiplicador de 18,75 veces respecto al presupuesto público movilizado, tal y como han explicado este jueves el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y el presidente de ISBA, Eduardo Soriano. También han asistido la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, y el director general de ISBA, Manuel López Araujo.

Las ayudas cubrirán hasta el 100% del coste del aval de ISBA y de las comisiones de apertura y estudio, así como el 90% de los intereses efectivamente abonados por las empresas beneficiarias. En términos prácticos, esta nueva modalidad permitirá reducir hasta un 94% los costes financieros asociados a las operaciones de liquidez. Las solicitudes deberán presentarse a través de ISBA, que actúa como entidad colaboradora.

Las ayudas se dirigirán a pólizas de crédito a un año, con aval de ISBA-SGR, y con un importe máximo de 300.000 euros por operación. Las operaciones podrán formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026.

Esta nueva línea se incorpora a la convocatoria general CAIB-ISBA 2026-2027, que inicialmente contaba con una dotación de 23,23 millones de euros. Con la ampliación aprobada ahora por el Govern, el presupuesto global asciende hasta los 27,23 millones de euros.

Desde el inicio de la convocatoria CAIB-ISBA 2026-2027 ya se han concedido 490 ayudas, por un importe total de 4,3 millones de euros, que han permitido movilizar cerca de 50 millones de euros en financiación empresarial.