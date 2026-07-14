El Govern acusa a Aena de "eludir responsabilidades" y le pide que se sume a la contención turística

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en un pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha acusado a Aena de "eludir responsabilidades" en materia turística, subrayando que el aeropuerto es la principal puerta de entrada a Baleares, y le ha pedido que se sume a la estrategia de contención.

Así se ha expresado este martes en un acto en Bunyola, después de que el gestor aeroportuario subrayara que las competencias en materia turística son del Govern y que la afluencia de visitantes no depende de la capacidad de los aeropuertos.

"Aena tiene la llave de entrada al aeropuerto, por lo tanto, rehuir de esta responsabilidad (...), querer eludir responsabilidades no es lo que toca", ha dicho Bauzá.

Igualmente, ha reclamado a la compañía que se sume a la política para "velar por un turismo con conductas cívicas", una petición que hace "todo el ecosistema turístico".