El Govern acusa a Pedro Sánchez y a Santiago Abascal de ordenar el bloqueo del techo de gasto en Baleares

Archivo - El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa y la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha acusado este martes a las direcciones nacionales del PSOE y de Vox de bloquear la aprobación del techo de gasto, lo que obligará al Ejecutivo a prorrogar los presupuestos autonómicos.

"Pedro Sánchez y Santiago Abascal prefieren que Baleares no tenga presupuestos que permitir que este Govern haga su trabajo. Es una decisión estrictamente partidista, injusta para la ciudadanía y, a nuestro entender, profundamente equivocada", ha afirmado Costa en la defensa del techo de gasto que, previsiblemente, no saldrá adelante este martes.

En la defensa del límite de gasto no financiero, Costa ha recordado que en el momento de presentar el techo de gasto e iniciar una ronda de negociaciones, se encontró sólo con dos formaciones, PSIB y Vox, abiertas a negociar.

Sin embargo, ha lamentado, por parte de los socialistas se encontró con demandas que traspasaban algunas líneas rojas del Govern.

"Respecto a Vox, lamentablemente, no nos podemos pronunciar porque las peticiones no han existido. Podemos decir claramente que Vox Baleares no ha establecido ninguna condición para aprobar el techo de gasto. Es la conclusión más dolorosa y triste de esta negociación. Silencio sepulcral", ha lamentado.

Antoni Costa ha atribuido a las direcciones nacionales de ambas formaciones el bloqueo al techo de gasto.

Para el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, el Govern ha conseguido su objetivo, que era "no tener techo de gasto". El socialista ha asegurado en su intervención que las dos únicas condiciones eran la subida del Impuesto de Turismo Sostenible y un nuevo impuesto para los coches de alquiler. "Yo no llamé a Ferraz para preguntar antes de ninguna reunión", ha añadido Negueruela.

Cabe recordar que el 17 de octubre el Consell de Govern aprobó un techo de gasto de 6.924,2 millones de euros, con un incremento de hasta 361,3 millones más respecto al del pasado ejercicio.