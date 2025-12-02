Prohens, tras no prosperar el techo de gasto: "La pinza de PSIB y Vox es contra los ciudadanos de Baleares"

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha acusado este martes a PSIB y Vox de actuar contra los intereses de la ciudadanía, tras no prosperar el techo de gasto en el Parlament.

"La pinza de PSIB y Vox de hoy no es contra el Govern o contra el PP, es contra los ciudadanos de Baleares", ha afirmado en un mensaje en la red social X acompañado de una imagen del resultado de la votación recogido por Europa Press.

La líder del Govern ha lamentado el voto de estas dos formaciones en contra de un techo de gasto que permitía destinar 360 millones de euros más a los servicios públicos, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales o la vivienda.

Prohens ha añadido, en todo caso, que el Ejecutivo seguirá trabajando para cumplir con el programa de gobierno, cumplir los compromisos con los trabajadores públicos, garantizar los servicios públicos y seguir invirtiendo en centros de salud, escuelas, sostenibilidad y vivienda pública.

"Nosotros sí que gobernamos y negociamos pensando únicamente en Baleares", ha concluido.