El Govern adjudica por 3,07 millones la redacción del proyecto del tren entre Palma y Llucmajor

El Govern adjudica por más de tres millones la redacción del proyecto del tren entre Palma y Llucmajor. - CAIB

PALMA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha adjudicado por 3,07 millones de euros la redacción de los proyectos básico y constructivo de la futura línea ferroviaria entre Palma y Llucmajor, el primero de los dos contratos previstos para la ampliación de la red ferroviaria de Mallorca.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, la empresa adjudicataria dispondrá de un plazo de 22 meses para concluir los trabajos, por lo que se prevé que el Ejecutivo pueda iniciar las obras en 2028.

Además, se encuentra avanzada la tramitación del segundo lote del proyecto, correspondiente al contrato de coordinación general de las actuaciones necesarias para materializar la nueva línea ferroviaria, con un presupuesto base de licitación de 1,8 millones de euros.

La nueva infraestructura contará con una inversión estimada de 811 millones de euros, que incluye tanto la redacción de los proyectos y la ejecución de las obras como la adquisición de nuevos trenes eléctricos y la construcción de talleres.

La línea tendrá una longitud de 30 kilómetros, de los que cerca de diez serán subterráneos, y conectará Palma con Llucmajor en unos 30 minutos. Además, permitirá enlazar el centro de la capital con el aeropuerto en 12 minutos.

El trazado recorrerá una docena de barrios de Palma y dará servicio a zonas como Son Ferriol, Coll d'en Rabassa, s'Arenal y la Platja de Palma. Asimismo, conectará con equipamientos estratégicos como Son Llàtzer, los polígonos de Son Oms y Son Noguera y el futuro recinto ferial de Palma.

Según las previsiones del Govern, la línea registrará una demanda de 8,5 millones de usuarios anuales, lo que supondrá un incremento del 73 por ciento respecto a los 11,6 millones de viajeros contabilizados en la red ferroviaria durante 2025.