El Govern adjudica dos contratos que permitirán valorar a más de 14.000 personas con discapacidad - CAIB

Han sido adjudicados a Hospital Sant Joan de Déu y a Emocional Technologies 22 y comprenden un total de 16 profesionales

Los contratos, con un importe de 2,3 millones para dos años, están contemplados en el Plan de choque para reducir las listas de espera de discapacidad y dependencia

PALMA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha adjudicado dos contratos, con un importe de 2,3 millones para dos años, a Hospital Sant Joan de Déu y a Emocional Technologies 22, que comprenden un total de 16 profesionales y permitirán valorar a más de 14.000 personas con discapacidad en todas las islas, según está contemplado en el Plan de choque para reducir las listas de espera de discapacidad y dependencia.

En nota de prensa, la Conselleria ha comunicado la adjudicación a Hospital Sant Joan de Déu y a Emocional Technologies 22 del contrato para la resolución de expedientes de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, dividido en seis lotes.

Tres lotes comprenden seis equipos de valoradores, adjudicados a Sant Joan de Déu y que permitirán valorar de forma completa a 14.400 personas. Asimismo, se han adjudicado otros tres lotes para una persona valoradora en Mallorca, una en Menorca y una en Ibiza, a Emocional Technologies 22, que permitirán 7.200 valoraciones complementarias. En total, por tanto, 21.600 valoraciones.

Este contrato tiene una vigencia de dos años prorrogables y un importe total de 2.373.144 euros y es una de las principales medidas contempladas en el Plan de choque para reducir las listas de espera de discapacidad y dependencia que presentó el Govern el pasado otoño.

Los seis lotes adjudicados contemplan un total de 16 profesionales --entre valoradores sanitarios, psicólogos y trabajadores sociales-- para las cuatro islas. Estas personas se encargarán de valorar a los usuarios y elaborar los informes técnicos previos al reconocimiento de la situación de discapacidad. Después, estos informes serán revisados por el órgano de valoración y asesoramiento de discapacidad y dependencia para el posterior reconocimiento de grado, en caso de que proceda, trámite que corre a cargo de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES Y PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN

Estas personas se suman a los 33 profesionales que se están incorporando estos días a plazas estructurales de la Dirección General de Atención a la Dependencia y personas con Discapacidad.

Todas estas personas ya están recibiendo una formación específica para garantizar la calidad del servicio, como la que recibieron la semana pasada un total de 30 personas sobre la herramienta digital Baredi: una formación impartida por profesionales especializados que forman parte del órgano de la valoración y asesoramiento de la discapacidad y la dependencia.

"Estas incorporaciones de profesionales es una pieza clave", ha dicho la consellera Sandra Fernández, "para reducir la espera a la hora de recibir una valoración de grado y son también un nuevo paso en la consecución de uno de los derechos de la ciudadanía, que es que nadie quede atrás y que todas las personas de las cuatro islas vean reconocido el derecho de recibir una valoración de grado".