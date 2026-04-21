El Govern adjudica el suministro eléctrico de instalaciones portuarias hasta 2029

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PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ports de Baleares (Ports IB), entidad dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha adjudicado el contrato de suministro de energía eléctrica para sus edificios e instalaciones por un periodo de tres años, comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2029.

La adjudicación se ha realizado a Endesa Energía SAU, en el marco del acuerdo centralizado de contratación del Govern para el suministro eléctrico del sector público autonómico, ha informado la Conselleria del Mar en un comunicado.

El contrato cuenta con un valor estimado de 3,37 millones de euros, con un presupuesto total de gasto de 3,2 millones de euros (IVA incluido) distribuido en distintas anualidades hasta 2029.

Según ha destacado la Conselleria, esta actuación garantiza la continuidad del suministro eléctrico en todas las instalaciones gestionadas, tras la finalización del anterior contrato el 28 de febrero de 2026, asegurando así el funcionamiento de los puertos de competencia autonómica.

El nuevo contrato se ha formalizado siguiendo los criterios establecidos en el acuerdo marco autonómico, que fija un sistema de precios vinculado al mercado mayorista de la electricidad, permitiendo una gestión eficiente y adaptada a la evolución de los costes energéticos.

Asimismo, la adjudicación responde a la necesidad de asegurar un suministro energético estable, optimizar los recursos públicos y mantener la operatividad de las infraestructuras portuarias en Baleares.