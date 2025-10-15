El Govern advierte en Bruselas que el sobrecoste del transporte por la insularidad de Baleares llega hasta el 100%

La Directora General De Relaciones Institucionales Y De Relaciones Con El Parlamento, Francisca Ramis, Este Miércoles En Bruselas. - CAIB

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Francisca Ramis, ha advertido que el sobrecoste del transporte ligado a la insularidad de Baleares oscila entre el 74 y el 100 por cien respecto del ámbito intercontinental.

Así lo ha expuesto durante su intervención en un seminario dedicado a analizar los retos de las regiones insulares en el marco de la política de cohesión y la competitividad en el mercado único europeo que ha tenido lugar este miércoles en Bruselas.

A este foro han asistido un vicepresidente del Parlamento Europeo, representantes de la presidencia chipriota del Consejo de la Unión Europea, responsables de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y delegaciones de otras regiones insulares europeas.

Según ha indicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, Ramis ha defendido la necesidad de que la Unión Europea establezca un régimen específico para las islas en la aplicación del reglamento de minimis y de las ayudas de estado.

De este modo, ha argumentado, se podrían compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, especialmente en el transporte de mercancías, una "desventaja estructural permanente" sobre la que ya alertó el Parlamento Europeo en junio de 2022.

En el caso de Baleares, ha advertido, estos oscilan entre el 74 y el 100 por cien respecto al ámbito intercontinental, lo que encarece la llegada de materias primas, bienes intermedios, de inversión y de consumo, así como las exportaciones agrícolas e industriales.

Esto, ha apuntado el Govern, "limita la capacidad de las empresas para competir en igualdad de condiciones dentro del mercado único europeo y dificulta los esfuerzos de las administraciones para impulsar la diversificación económica y la transformación del modelo productivo".

Ramis ha subrayado que, a pesar de que el aumento del umbral de las ayudas de 200.000 a 300.000 euros en cada periodo de tres años reconoció "de forma genérica" la singularidad de las regiones insulares y ultraperiféricas, todavía no se ha concretado ningún marco específico para las islas de la Unión Europea.

Por este motivo ha insistido en la necesidad de una revisión urgente del régimen actual que permita aplicar excepciones o umbrales diferenciados para garantizar la competitividad de las empresas insulares.

Además, ha señalado que estas limitaciones se hacen especialmente evidentes ante situaciones como la imposición de aranceles por parte de países como Estados Unidos, dado que afectan a la competitividad de las empresas de las islas y exigen una respuesta coordinada a nivel europeo.

Desde el Ejecutivo autonómico han expresado su convicción de que las instituciones europeas deben atender la realidad de los territorios insulares y reconocerlos como parte integrante del continente.

También de reconocer su capacidad de generar oportunidades en ámbitos como la innovación, la investigación y la tecnología más allá de su peso turístico.