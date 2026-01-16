El Govern afirma que el Consell de Menorca no tiene intención de trasladar sus residuos a Mallorca

Archivo - Toneladas de residuos en Mallorca - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha afirmado que el Consell de Menorca no le ha trasladado su intención de poder importar sus residuos a Mallorca, tal y como se hará con los de Ibiza y Formentera.

Así lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

El vicepresidente autonómico ha señalado que, mientras que la importación de los residuos que hasta ahora se trataban en Ca na Putxa hasta Son Reus está contemplado en el recientemente convalidado decreto de aceleración, a día de hoy no existe ninguna petición similar por parte del Consell de Menorca.

"No tenemos ninguna petición ni la voluntad del Consell de Menorca de trasladar sus residuos. Es una cuestión que a día de hoy no está sobre la mesa y no es necesaria. El vertedero de Es Milà tiene una vida útil de bastantes años. Entendemos que no es el momento de hacer valoraciones", ha zanjado.

La semana pasada, el conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, admitió que el Consell de Menorca no ha planteado esta posibilidad pero aseguró que no por ello está descartada.

"La planta de Son Reus da para que vengan pero no podemos decir nada porque no nos ha llegado nada", expuso.