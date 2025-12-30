El Govern agradece el trabajo de Marcial Rodríguez y pone en valor el "espíritu conciliador" de Guillem Ginard

El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha agradecido la "intensa" labor del hasta ahora conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, y ha valorado el "espíritu conciliador" de su sustituto en el cargo, Guillem Ginard.

Así lo ha dicho Costa este martes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern tras ser preguntado por la renuncia de Marcial Rodríguez al frente del departamento insular.

Costa ha agradecido el "trabajo intenso" del conseller saliente, por ejemplo, en la lucha contra la oferta turística ilegal, una materia sobre la que Rodríguez, a su criterio, ha hecho "un gran trabajo".

Por otro lado, ha valorado positivamente el nombramiento del conseller insular de Cultura, Guillem Ginard, como nuevo titular de Turismo, destacando que es una persona de "máxima confianza" del presidente insular, Llorenç Galmés.

"Ha hecho una intensa labor de carácter municipalista y de gestión que le avalan", ha subrayado el portavoz, quien ha hecho hincapié también en el "espíritu conciliador" de Ginard y ha considerado que desempeñará un "gran papel" en lo que queda de legislatura.