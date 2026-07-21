El Govern alerta de un episodio de polvo africano que afecta a la calidad del aire en todas las islas

Imagen de polvo en suspensión en Baleares - CAIB

PALMA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha alertado este martes de que un episodio de polvo procedente del norte de África está empeorando la calidad del aire en todas las islas.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, las estaciones de la red de control de la calidad del aire registraron este lunes concentraciones de PM10 -partículas de polvo en suspensión- superiores al umbral de 50 microgramos por metro cúbico establecido para informar a la población. Esta superación no implica una situación de extrema gravedad, pero sí hace necesario adoptar precauciones, especialmente entre los grupos más sensibles. El episodio es de origen natural y afecta a todas las islas.

La predicción elaborada para este martes prevé la presencia de masas de aire africano sobre las islas y estima concentraciones horarias de polvo en superficie de entre 5 y 200 microgramos por metro cúbico.

En estos momentos no se puede determinar con precisión la duración del episodio si bien los modelos actuales indican que continuará el miércoles y que podría mantenerse durante los próximos días. En caso de que se produzcan lluvias, éstas contribuirían a ponerle fin pero, si no se producen precipitaciones, la presencia de polvo en suspensión podría continuar.

La Conselleria, a través del Servicio de Cambio Climático y Atmósfera, realizará un seguimiento permanente del episodio y actualizará la información de acuerdo con la evolución de los datos y las predicciones.

De acuerdo con el Índice Europeo de Calidad del Aire, la calidad del aire derivada de este episodio es mala. Las partículas PM10 pueden suponer un riesgo leve para toda la población, especialmente para los grupos más sensibles, por lo que se recomienda a los niños, las personas mayores y aquellas con problemas cardiorrespiratorios que consideren reducir los esfuerzos prolongados o intensos al aire libre mientras dure el episodio.

La población general también debe considerar reducir las actividades prolongadas o intensas al aire libre, especialmente si experimenta tos, falta de aire o irritación de garganta. Asimismo, se debe valorar el traslado a espacios interiores de las actividades físicas de los centros educativos y deportivos y, en el caso de acontecimientos deportivos, se recomienda su reprogramación. Todo ello, sin perjuicio de las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante las altas temperaturas.