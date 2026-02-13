El Govern anticipa el pago de 1,86 millones de euros al Tamib para garantizar la mediación laboral en 2026

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado abonar de forma anticipada los 1,86 millones de euros de subvención nominativa a favor del Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib) para garantizar la mediación laboral en 2026.

Lo ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell celebrada este viernes.

Esta aportación, ha explicado, permitirá financiar tanto los gastos de funcionamiento de la entidad como los derivados de las actividades de mediación, arbitraje y conciliación de conflictos laborales individuales y colectivos.

Del importe global, 1.84 millones de euros se destinarán a gastos corrientes, mientras que los 20.000 euros restantes irán a gastos de capital. El pago se realizará mediante un anticipo inicial de 560.000 euros y diez abonos mensuales de 130.000 euros, lo que garantiza la estabilidad financiera del servicio a lo largo del año.

El Tamib actúa como instrumento extrajudicial de resolución de conflictos laborales, con carácter preceptivo antes de recurrir a la vía judicial, y contribuye a facilitar soluciones rápidas y eficaces entre empresarios y trabajadores.

La autorización del pago anticipado sin garantía responde a razones de interés público, dado que la entidad no dispone de otras fuentes de ingresos y presta un servicio esencial para el buen funcionamiento de las relaciones laborales en Baleares.