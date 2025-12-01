El Govern anuncia más de 1.000 viviendas públicas que comenzarán a construirse en 2026

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la presentación del plan de choque de viviendas públicas- EUROPA PRESS

PALMA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) comenzará la construcción de más de 1.000 viviendas públicas en 2026. Se trata del 90 por ciento de un total de 1.213 viviendas públicas que el Govern prevé construir y que se enmarcan en el Plan de Choque de Viviendas Públicas.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado este lunes el plan de choque, subrayando que supondrá la mayor construcción de vivienda pública de la historia de las Islas, con una inversión de 228 millones de euros.

Las promociones, en las que para acceder se deberán acreditar como mínimo cinco años de residencia en Baleares, prevén 613 viviendas en Mallorca, 248 en Menorca, 292 en Ibiza y 60 en Formentera.

Según ha destacado Prohens, los proyectos se podrán declarar inversión de interés autonómico, lo que permitirá reducir en dos años la tramitación habitual. Así, el 90 por ciento comenzarán a construirse en 2026 y, el 10 por ciento restante, en 2027.

Al acto, que se realizará en el espacio Ibavi, han asistido también el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, y el gerente del Ibavi, Roberto Maria Cayuela.

También han estado presentes alcaldes de diferentes municipios, y representantes de colegios profesionales, de empresarios y de entidades sociales.