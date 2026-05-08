El Govern apela al diálogo entre patronales y sindicatos para resolver el conflicto en las 'escoletes'

Concentración de las educadoras de las 'escoletes' por la jornada de huelga general en el sector. - EUROPA PRESS

PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha apelado al diálogo entre patronales y sindicatos para resolver el conflicto de las educadoras 0-3, que este jueves secundaron una huelga para reclamar, entre otras cuestiones, el inicio de la negociación del convenio autonómico.

En la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha afirmado que "entiende" las reivindicaciones del sector que, ha recordado, se enmarcan en una movilización a nivel nacional.

"Respetamos la negociación colectiva que es la que acaba resolviendo el conflicto", ha dicho, a la vez que ha apelado al diálogo para que se ponga en marcha la negociación del convenio. "Esperamos que pueda solucionarse a la mayor brevedad", ha añadido.

Igualmente, ha defendido que el Govern "cree en esta colectivo" y que, por ello, reconoce esta etapa como una etapa educativa reconvirtiendo las antiguas guarderías en 'escoletes' e impulsando la gratuidad.