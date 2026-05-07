La huelga de 'escoletes' registra un seguimiento del 7%

Concentración de las educadoras de las 'escoletes' frente a la sede de Ceceib para reclamar un convenio autonómico. - EUROPA PRESS

PALMA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga de las 'escoletes' en Baleares registra este jueves un seguimiento del siete por ciento, según los datos hasta las 11.00 horas facilitados por la Conselleria de Educación y Universidades.

En el conjunto del archipiélago, esto supondría que 139 trabajadores de un total de 1.970 están secundando los paros.

Según los datos facilitados por el departamento que dirige Antoni Vera, Formentera, con un 14,8%, es la isla con mayor seguimiento, seguida de Menorca (8,7%) y Mallorca (7,13%). En Eivissa el seguimiento hasta las 11.00 horas se cifra en el 3,45%.

En el conjunto de las Islas, el mayor seguimiento se da en los centros de educación infantil de las administraciones locales (123 de 1.022 trabajadores, un 12%).