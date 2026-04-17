El Govern aplaude a la directora general a la que un empresario intentó sobornar: "Actuó como debía actuar"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consell de Govern, en el Consolat del Mar, a 30 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España).- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha aplaudido a la directora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer, tras haber denunciado el intento de soborno por parte de un empresario, que ha sido arrestado por la Policía Nacional.

"La directora general actuó como debe actuar cualquier funcionario o cargo público del Govern", ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes al ser preguntado al respecto.

El vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico ha manifestado su "orgullo y satisfacción" por la actuación de Ferrer, que con su denuncia ha permitido que el empresario haya sido detenido como supuesto autor de un delito de cohecho.

El sospechoso, según ha publicado este viernes el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso, acudió al despacho de la alto cargo para abordar una problemática relacionada con unos permisos vinculados a sus negocios.

De acuerdo con las pesquisas, acudió con una caja de bombones y 20.000 euros. Un juzgado de Palma se ha hecho cargo del caso y ha declarado la causa secreta.

Fuentes de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua han subrayado la correcta actuación de la directora general y la inmediata comunicación de los hechos a la Policía.