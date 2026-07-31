El Govern aplicará a las motos las restricciones de tráfico el día del eclipse solar

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en carreteras de Mallorca. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aclarado que las medidas de seguridad y restricciones de tráfico previstas en una veintena de carreteras de Baleares el próximo 12 de agosto, con motivo del eclipse total de Sol, se amplían a todos los vehículos de motor, incluidas las motocicletas y los ciclomotores.

Esta medida forma parte del dispositivo Eclipbal, el plan de seguridad pública y emergencias diseñado específicamente para este acontecimiento, según ha informado la Conselleria de Presidencia Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Las decisiones y las actualizaciones, como esta ampliación de las restricciones, se acuerdan de manera conjunta y consensuada con el resto de organismos que participan en el operativo, como la Guardia Civil, las policías locales, los ayuntamientos y el resto de organismos responsables de la seguridad y las emergencias.

Tras las últimas reuniones de la Comisión para la Gestión de las Actuaciones Relacionadas con el Eclipse Solar Total de 2026 y de las reuniones mantenidas específicamente con los alcaldes de los municipios afectados, especialmente los de la Serra de Tramuntana, se ha acordado restringir el paso a todos los vehículos de motor a partir de las 15.00 horas del día 12 de agosto.

La medida afecta a todas las carreteras previstas con restricciones, sin excepciones. Por tanto, se aplicará a las vías de las cuatro islas, incluida la Ma-10, que atraviesa la Serra de Tramuntana, así como a las restricciones previstas dentro del plan específico de Palma.

La previsión es que el tráfico en estas carreteras quede restringido a partir de las 15.00 horas, aunque los cortes podrán adelantarse si las autoridades lo consideran necesario. Es el caso de Palma, donde está previsto restringir el acceso a la Playa de Palma varias horas antes.

En cualquier caso, sí podrán circular por las carreteras afectadas por las restricciones los residentes, los trabajadores de la zona y el resto de personas que acrediten debidamente el motivo del desplazamiento.

Asimismo, la recomendación del Govern es planificar con antelación los desplazamientos y evitar al máximo los trayectos innecesarios, tanto por parte de residentes como de turistas, para prevenir posibles retenciones y garantizar una observación segura del eclipse.

Toda la información sobre las restricciones, así como la documentación necesaria para acreditar las excepciones, puede consultarse por internet, junto con las 26 Zonas de Observación Oficial (ZOO) repartidas por todo el archipiélago.