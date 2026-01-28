El Govern aportará 105.000 euros a la UIB para fomentar la actividad emprendedora entre el alumnado

Conseller de Empresa y rector de la UIB junto a los alumnos premiados - CAIB

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern aportará 105.000 euros a la Universitat de les Illes Balears (UIB) para fomentar la actividad emprendedora entre el alumnado a través de la Cátedra Ibemprèn.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el rector, Jaume Carot, han firmado el convenio de colaboración que incrementa el presupuesto en un 40%. A través de este acuerdo, que tiene una duración de tres años, la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), entidad dependiente de la Conselleria, aportará 105.000 euros durante tres años a la UIB para fomentar el emprendimiento.

El objetivo de la Cátedra Ibemprèn es fomentar la cultura emprendedora entre los universitarios y la generación de proyectos empresariales. Así, la cátedra incluye la convocatoria de premios orientados a la formulación de ideas de negocio y proyectos emprendedores.

Entre éstos, destacan los Premios Ibemprèn, dirigidos a estudiantes de la UIB que presentan un TFG o TFM relacionado con el emprendimiento y los premios JEU (Joves Emprenedors Universitaris), dirigidos a los mejores proyectos empresariales en el ámbito del fomento del diseño y la creación de empresas. Como novedad, los alumnos de la Facultad de Turismo han participado este curso en los galardones JEU, y se sumarán así a los de la Escuela Politécnica.

Además, la Fundación Universidad Empresa (FUEIB) organizará talleres y actividades formativas de fomento del espíritu emprendedor entre la comunidad universitaria de la UIB, y se ofrecerá apoyo a emprendedores universitarios a través de atención personalizada y asesoramiento por parte de UIBEmprèn.

Hasta el momento, alrededor de 3.000 alumnos se han beneficiado de las diferentes formaciones, y se ha asesorado a más de 200 personas. Además, se ha presentado un centenar de participantes a los premios organizados.

Tras la firma del convenio, el conseller y el rector han entregado los Premios Ibemprèn a los mejores trabajos de grado y máster a los alumnos galardonados. Estos galardones premian los mejores trabajos de fin de grado y de máster en la UIB orientados al diseño de un producto o servicio, a la elaboración de un plan de negocio o de viabilidad empresarial, o al desarrollo de un proyecto innovador susceptible de crear una empresa. Con estos premios, enmarcados dentro del programa 'UIBEmprèn', se pretende visibilizar y apoyar las ideas con más potencial de futuro surgidas de la comunidad universitaria, así como fomentar la transferencia de conocimiento y la cultura emprendedora.

Los proyectos premiados en esta edición han sido los TFG de Juantan Pan (primer primer premio por su 'Plataforma para la adopción y rescate de psitácidas'), Pau Monserrat Llabrés (segundo premio por 'Talk2Nav: agente inteligente para navegar GUI con la voz') y de Luis Jover Vilafranca (tercer premio por 'Lingloop: tutor de inglés con IA para mejorar la comunicación profesional'). Además, se ha premiado con el primer premio el TFM de Jaume Miquel Nadal por 'Revalorización del sector lechero mediante una nueva quesería en Felanitx'.