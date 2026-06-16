El Govern aportará 3 millones para reformar la carretera de Cala Saona, Formentera

FORMENTERA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha anunciado en el Debate sobre el estado de la isla el compromiso del Govern balear de aportar 3 millones de euros para ejecutar la reforma integral de la carretera de Cala Saona.

Según ha informado la institución insular, la inversión es una muestra de los resultados que se pueden obtener mediante la colaboración institucional.

En el Debate, se ha realizado un balance de los 18 meses de mandato. El presidente ha defendido que el objetivo del Consell ha sido recuperar la estabilidad institucional y reactivar proyectos estratégicos. "Hace un año dijimos que veníamos a poner orden. Creo que podemos decir que hemos comenzado a transformar", ha insistido.

Entre las actuaciones, Portas ha destacado la rehabilitación de la carretera principal entre la Savina y Can Rita, la remodelación de la calle de Punta Prima des Pujols o la clausura del vertedero ilegal, entre otros.

Entre otras acciones, el presidente ha resaltado que el Consell trabaja en la ampliación de los puntos de amarre en s'Estany des Peix, con 310 puntos en total, y en la mejora de otras infraestructuras vinculadas al mar. "Poner orden significa también ofrecer soluciones y mejorar infraestructuras", ha dicho.

En materia de vivienda, el presidente ha reivindicado la cesión de terrenos para futuras promociones. En este sentido, ha destacado que en 18 meses se han cedido los mismos terrenos que en los 16 años de gobiernos anteriores.

Portas ha defendido que la legislatura está marcada por "una manera de gobernar basada en la gestión y los resultados". "Reivindicar no es pelearse constantemente. Reivindicar es conseguir resultados", ha insistido.