El Govern aprobará este miércoles el decreto ley para hacer frente los efectos de la guerra en Oriente Medio

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens y el conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, en rueda de prensa - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern aprobará este miércoles el decreto ley de medidas para hacer frente a los efectos del conflicto en Oriente Medio con el que destinará más de 160 millones de euros a distintos sectores.

Lo hará en un Consell de Govern extraordinario, que se celebrará a las 12.00 horas. Después, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, comparecerá en rueda de prensa.

El objetivo del decreto ley, según ha apuntado la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, en el pleno de este martes es dar respuesta al impacto del conflicto en Baleares y paliar las ayudas "insuficientes" del Gobierno de España.

El paquete se articulará en cinco bloques que contienen apoyo financiero, ayudas directas y medidas estructurales. En primer lugar, se activará un mecanismo de apoyo a la liquidez de las empresas y autónomos con una movilización de 75 millones de euros en líneas de crédito, a través de la entidad financiera ISBA.

En segundo lugar, el paquete incluye 36,7 millones de euros en ayudas directas dirigidas a los sectores económicos más afectados, entre ellos el sector primario También se destinarán cerca de diez millones de euros para el sector del transporte.

Asimismo, se incorporará un conjunto de medidas orientadas a agilizar la tramitación de las ayudas, así como medidas fiscales, con un impacto estimado de cuatro millones de euros.

Por un lado, se recupera la deducción autonómica en el IRPF para compensar el incremento del coste de las hipotecas a tipo variable, con el fin de aliviar la carga financiera de las familias afectadas por la subida de los tipos de interés.

Por otro lado, se establece una bonificación del 50% de las tasas portuarias para empresas de servicios, así como una bonificación del 100% para los pescadores profesionales, inicialmente hasta el 30 de junio, con posibilidad de ampliación hasta el 30 de septiembre.

Finalmente, el quinto bloque contempla una dotación de 45 millones de euros para la revisión de precios en contratos de obra pública y servicios.

Previsiblemente, el PSIB apoyará el decreto al considerar que incluye principalmente las medidas que ellos habían planteado. Además, han valorado positivamente la actualización de los sueldos de los funcionarios públicos.

No obstante, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha señalado este martes en el Parlament que su grupo reclamará ayudas sociales directas que, a su entender, es el ámbito que falta cubrir en el paquete de medidas.

Por su parte, Vox ha planteado incluir 13 medidas más al decreto, que pasan por ampliar las deducciones fiscales y más apoyo al sector primario, industrial, autónomos y familias trabajadoras.