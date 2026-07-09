El Govern aprueba la adjudicación por cerca de 500.000 euros de nuevos equipos para la EDAR de Inca

EDAR de Inca - CAIB

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha aprobado la adjudicación por cerca de 500.000 euros de los nuevos equipos para la EDAR de Inca, una actuación que busca prolongar la vida útil de la actual depuradora y garantizar su funcionamiento hasta la puesta en marcha de la nueva infraestructura, actualmente en fase de últimas autorizaciones para licitar las obras.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria del Mar y Ciclo del Agua, el Consejo de Administración de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), celebrado el pasado 1 de julio, aprobó la adjudicación de este contrato de suministro e instalación de diferentes equipos en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Inca.

El contrato ha sido adjudicado por un importe de cerca de 490.000 euros y la licitación salió a concurso por un presupuesto máximo de 577.000 euros, por lo que la adjudicación supone un descenso del 15% respecto al precio de licitación. Se prevé que los trabajos se inicien en dos meses, una vez concluyan los plazos normativos para la adjudicación definitiva y la firma del contrato.

Esta actuación se enmarca en los proyectos financiados con cargo al Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), dentro de las líneas de protección, preservación y modernización del medio natural y de impulso a la innovación tecnológica en la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, forma parte del paquete de actuaciones ITS2024-2025-126 'Pacto para la mejora del saneamiento y la depuración', que destina más de 35 millones de euros a la mejora y renovación de equipamientos, equipos de tratamiento de fangos, sistemas de desodorización, automatización, mejora del consumo energético y actuaciones puntuales en la mayor parte de las 80 depuradoras que la Agencia gestiona en las cuatro islas.

PRINCIPALES ACTUACIONES

El contrato contempla la renovación de los principales equipos electromecánicos de la depuradora, que superan los diez años de antigüedad y cuya vida útil ya ha finalizado, por lo que serán sustituidos completamente.

En concreto, las actuaciones incluyen la sustitución de las bombas de elevación, recirculación y purga, que permiten mover el agua y los fangos a lo largo de todo el proceso de depuración, y la renovación de las centrífugas y las bombas de polielectrolito del sistema de secado de fangos, así como del cuadro eléctrico de control y del cableado asociado. Estos equipos son necesarios para reducir la producción de fangos del proceso de depuración, avanzando en la reducción de los residuos y del impacto asociado al tratamiento de las aguas residuales.

La necesidad de esta inversión responde a la voluntad de prolongar el uso de algunas de las instalaciones actuales mientras se inicia la ejecución de las obras de la nueva EDAR de Inca, cuyo proyecto se encuentra actualmente en las últimas etapas de autorizaciones y licencias.

Esta circunstancia obliga a mantener operativa la depuradora actual hasta que puedan contratarse y ejecutarse las obras de la nueva instalación.

La sustitución de los equipos obsoletos por modelos más modernos y fiables permitirá mejorar el rendimiento general de la estación depuradora, garantizar la calidad del agua tratada, reducir los costes de explotación y las averías, y minimizar los problemas de olores asociados a paradas no planificadas de la planta.