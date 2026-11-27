El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado diferentes líneas de ayudas en materia de investigación, así como las ayudas de movilidad para el alumnado empadronado en Mallorca que cursa estudios universitarios en la Unión Europea.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha dado cuenta de estos acuerdos en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

En concreto, se ha autorizado la convocatoria de ayudas para la formación de personal investigador (FPI) y de personal investigador empresarial (FPI-E), así como de subvenciones para tasas académicas (FPI 2026), con un gasto plurianual máximo de 2,9 millones de euros y el pago anticipado de las subvenciones.

La convocatoria financiará 20 contratos predoctorales de cuatro años para que titulados universitarios realicen su tesis doctoral en Baleares.

Del total, 18 se destinan a centros de investigación (modalidad FPI), en grupos con proyectos financiados con fondos públicos, y dos a empresas baleares (modalidad FPI-E), que permiten desarrollar el doctorado en un entorno empresarial y acercar la investigación al tejido productivo.

Cada contrato contará con una dotación anual de 35.156,80 euros, que incluye el salario bruto y la cuota empresarial a la Seguridad Social. Además del contrato, la convocatoria subvenciona las tasas académicas del doctorado.

Por otro lado, se ha autorizado el gasto de la convocatoria de ayudas para incorporar o consolidar personal investigador en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, con un importe de tres millones de euros.

El acuerdo también autoriza el pago anticipado de hasta la totalidad de las subvenciones concedidas, con exención de garantías. La convocatoria financiará 22 contratos de tres años en universidades y centros públicos de I+D de las Islas: 12 del programa Margalida Comas, dirigidos a investigadores júniors, y diez del programa Vicenç Mut, para investigadores séniors.

Se trata de contratos orientados a la etapa de la carrera científica que transcurre entre la obtención del doctorado y la estabilización profesional, para que el personal investigador pueda consolidar su trayectoria en grupos de investigación del archipiélago.

La retribución bruta anual mínima de los investigadores del programa Margalida Comas pasa de 31.252 a 33.051,08 euros, mientras que la de los investigadores del programa Vicenç Mut aumenta de 34.724 a 36.723,42 euros.

Finalmente, el Consell de Govern ha autorizado el gasto plurianual de 1,7 millones de euros para la convocatoria de ayudas Talent-Sènior 2027, destinada a incorporar personal investigador de reconocido prestigio internacional al Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de las Islas.

El acuerdo también autoriza el pago anticipado de hasta la totalidad de las ayudas. La convocatoria va dirigida a cinco investigadores con una trayectoria científica consolidada y reconocida internacionalmente, con más de diez años de experiencia posdoctoral.

Dos de las ayudas se destinarán a investigadores de referencia a nivel internacional en su campo, con una elevada capacidad demostrada para captar financiación competitiva para la investigación.

El Govern ha señalado que, para atraer a los currículums más destacados, la retribución de cada contrato, que podrá alcanzar los 90.000 euros brutos anuales, estará vinculada a la puntuación obtenida por la candidatura en la evaluación.

En cuanto a las ayudas de desplazamiento para el alumnado empadronado en Mallorca que curse estudios universitarios oficiales en países de la Unión Europea durante el curso académico 2026-2027, la dotación máxima es de 2,2 millones de euros.

Cada estudiante beneficiario recibirá una ayuda de hasta 1.600 euros para compensar parte de los gastos de desplazamiento que supone estudiar fuera de la isla. La dotación de la convocatoria equivale a más de 1.400 ayudas del importe máximo.

Podrán optar a estas ayudas los estudiantes con domicilio familiar en Mallorca que tengan que desplazarse a otra comunidad autónoma o a otro país de la Unión Europea para cursar estudios universitarios oficiales que no puedan realizar en la Universitat de les Illes Balears (UIB) o en sus centros adscritos, bien porque no se ofrecen, bien porque no han obtenido plaza.

Las ayudas podrán solicitarse para estudios en universidades de cualquiera de los 27 estados miembros de la Unión Europea, lo que facilita la movilidad de los estudiantes y el acceso al Espacio Europeo de Educación Superior.

El objetivo es compensar los sobrecostes que la condición insular supone para el alumnado universitario y favorecer que pueda acceder a los estudios en condiciones de igualdad. Está cofinanciada con el factor de insularidad del régimen especial de Baleares (REIB).

El proyecto de presupuestos autonómicos para 2027 incluye dotaciones específicas para que los consells insulares de Menorca, Eivissa y Formentera puedan convocar ayudas similares para sus residentes.*

9,5 MILLONES DE EUROS PARA LA UIB

El Consell de Govern ha autorizado tramitar un expediente de gasto de 9.522.370,79 euros a favor de la Universitat de les Illes Balears (UIB) para atender diversos gastos de carácter nominativo del ejercicio 2026 que no cubre el modelo de financiación ordinaria de la Universitat para el período 2023-2026.

La mayor parte de la aportación, unos 5,9 millones de euros, se destina al personal de la UIB. De esta cantidad, 3,8 millones corresponden a incrementos retributivos del personal docente e investigador (PDI) y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (Ptgas) aprobados para el conjunto del sector público y no incluidos en el contrato programa, a las cotizaciones sociales derivadas de estos y a la ejecución de distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

Se incluye una partida de 1,5 millones de euros para continuar con la adecuación de las retribuciones de los 158 profesores ayudantes doctores, la primera categoría del profesorado que permite asumir plenamente tareas docentes y de investigación.

El coste anual de cada contrato se incrementó un 26 por ciento en 2025. La aportación incluye también 185.000 euros para el incremento de trienios de este colectivo.

También se incluyen 202.000 euros para reconocer los trienios de más de 400 personas contratadas con fondos de proyectos y convenios de investigación, y 166.000 euros para la promoción del Ptgas.

Para la oferta universitaria en las sedes insulares, la UIB recibirá 559.700 euros para la docencia de los grados en Menorca y en Eivissa y Formentera, lo que permite que las asignaturas se impartan en sesiones exclusivas para el alumnado de cada isla; 328.000 euros para los grupos de primer curso en Menorca y en Eivissa, y 186.500 euros para la integración de la Escuela Universitaria de Turismo de Ibiza en la UIB a partir del curso 2026-2027, que se destinarán al grado de Turismo en Eivissa.

La aportación incluye una partida para mantener el aumento de las plazas de nuevo ingreso del grado en Enfermería y para el desarrollo del grado en Dirección Hotelera impartido por la Escuela de Hostelería de Baleares con profesorado de la UIB.

El resto se destina a las prácticas del alumnado de grado, al Máster en Formación del Profesorado, al refuerzo de los servicios generales, al mayor coste de las pruebas de acceso a la universidad derivado del incremento de materias, correctores y medidas de seguridad, y al Máster en Abogacía.