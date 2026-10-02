El Govern aprueba el contrato de suministro de jeringuillas y material asociado para uso clínico

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado contratar el suministro de jeringuillas para la carga, administración de fluidos, medicación, nutrición enteral y aspiración de muestras biológicas, con cesión de equipos para los centros dependientes del Servicio de Salud.

El valor máximo estimado del acuerdo marco asciende a 8,7 millones de euros, ha detallado el poravoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después de la reunión del Consell de Govern,

Las jeringuillas son dispositivos médicos fundamentales en la práctica sanitaria diaria. Su uso está extendido a todos los niveles asistenciales, desde la atención primaria hasta las unidades de cuidados intensivos, y son esenciales para garantizar la seguridad, la eficacia y la precisión en la administración de tratamientos.

Se trata, ha subrayado el Govern, de un componente esencial del material sanitario. Su correcta gestión, selección, diversidad y disponibilidad son claves para garantizar una atención sanitaria segura, eficaz y de calidad, dado que afectan directamente a la seguridad del paciente, la eficacia del tratamiento y la protección del profesional sanitario.