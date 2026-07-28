El Govern aprueba una convocatoria de 1,1 millones para fomentar la contratación cualificada en el sector privado

Archivo - Oficina del SOIB en Manacor. - CAIB - Archivo

PALMA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones dotada con 1,1 millones de euros para fomentar la contratación indefinida y a jornada completa de personas cualificadas en el sector privado de Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado, esta segunda convocatoria del programa del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) 'Oportunidades de trabajo' amplía los colectivos beneficiarios e incorpora a las personas mayores de 45 años y a las mujeres de entre 30 y 45 años, que se suman a los jóvenes, único colectivo al que se dirigía la edición anterior.

Con el objetivo de que las ayudas lleguen al mayor número posible de beneficiarios, la convocatoria establece una subvención máxima de 35.000 euros por solicitante para cubrir los costes salariales y de 600 euros para sufragar los gastos de gestoría derivados de la contratación subvencionada.

Podrán solicitar estas ayudas las personas trabajadoras autónomas y las empresas privadas con ánimo de lucro que tengan al menos un centro de trabajo y el domicilio fiscal en Baleares.

En el caso de los trabajadores autónomos, deberán estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el régimen que legalmente corresponda, estar empadronados y residir en Baleares, así como haber desarrollado su actividad durante al menos los dos años anteriores a la presentación de la solicitud. En el caso de las mujeres autónomas, no se tendrán en cuenta los periodos de cese temporal de actividad por causas relacionadas con la maternidad.

Asimismo, los solicitantes deberán tener contratadas como máximo a nueve personas y estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y la Comunidad Autónoma, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social.