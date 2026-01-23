El Govern aprueba una declaración institucional de pésame y apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios

Imagen de los trabajos de rescate de los convoyes de trenes accidentados en la zona del suceso en Adamuz (Córdoba). A 21 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes una declaración institucional de pésame y apoyo a las víctimas de los dos accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, la declaración expresa el "más profundo" pésame y solidaridad ante las tragedias ferroviarias de la última semana.

"Nos unimos al dolor de la pérdida de tantas vidas humanas en el accidente del pasado 18 de enero en la localidad de Adamuz", ha manifestado, agregando que este dolor se suma al accidente del pasado martes en Gelida.

El Ejecutivo autonómico también expresa con esta declaración su agradecimiento y reconocimiento a los equipos de emergencias, sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad, así como a todas las personas que trabajan para atender a las víctimas.

"Somos conscientes que esta doble tragedia ha generado un clima de consternación y preocupación en todo el Estado", ha agregado Costa, quien ha subrayado la necesidad de que todas las administraciones trabajen para garantizar la asistencia a las víctimas y hacer frente a las consecuencias humanas y sociales de estos hechos.