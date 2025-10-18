El Govern aprueba mejoras económicas y técnicas del servicio de acompañamiento de salud mental - CAIB

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha aprobado una resolución por la cual se mejoran las condiciones económicas y técnicas del servicio de acompañamiento para personas con diagnóstico de salud mental.

La resolución, ha informado la Conselleria en un comunicado, contempla mejoras salariales, nuevas ratios, la aplicación del convenio colectivo estatal, otros acuerdos sectoriales y la actualización de los protocolos.

Asimismo, tiene en cuenta el complemento de concierto de doble insularidad para la isla de Ibiza que entró en vigor en enero de 2024 a razón de 300 euro euros mensuales para todas las categorías profesionales.

Los nuevos importes actualizan los precios del servicio concertado de acompañamiento para personas con diagnóstico de salud mental y necesidad de apoyo extenso. En este sentido, el precio para Ibiza será de 47,55 euros por día en 2026 y de 48,96 en 2027. Para el resto de las islas, los precios serán de 42,56 en 2026 y de 43,97 en 2027.

La revisión, ha subrayado la Conselleria, permite ajustar los costes reales del servicio y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Los pliegos técnicos incorporan además las ratios de personal actualizadas y los nuevos criterios de seguimiento para asegurar un acompañamiento más personalizado y efectivo para cada usuario.

Además, el departamento que dirige la consellera Sandra Fernández ha tenido en cuenta las aportaciones de las entidades que tienen concertado el servicio de acompañamiento para personas con diagnóstico de salud mental con el Govern.