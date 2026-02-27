El Govern aprueba un plan de prestaciones y servicios de 48 millones para 2026

Archivo - Un anciano. - MAJADAHONDA - Archivo

PALMA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la previsión de las prestaciones y servicios que la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia concertará durante el año 2026, con un importe de más de 48 millones de euros.

Según ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa, el plan contempla la prestación de rehabilitación comunitaria (centro ocupacional) para personas con diagnóstico de salud mental en Ibiza, con 12 plazas y un importe de 491.600 euros para tres años.

Además, incluye el servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia en la Residencia Reina Sofía de Ibiza, con 80 plazas y un presupuesto de 14,1 millones de euros para cuatro años; así como el servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia en la Residencia Colisee de Ibiza, con 114 plazas y un presupuesto de 20,2 millones de euros para cuatro años.

También contempla el servicio de vivienda de emancipación para mayores de 18 años que han sido tutelados por la Administración en Mallorca e Ibiza, con 119 plazas durante tres años y un presupuesto de 5,1 millones de euros; y la prestación de acompañamiento para jóvenes que han estado sujetos a medidas administrativas, con 160 plazas en Mallorca y un presupuesto de 2,4 millones de euros para tres años.

Parte de los fondos también se destinarán al servicio de ayuda a domicilio para personas con ELA, con un importe de 4,6 millones de euros para cuatro años, así como a la prestación de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial en Mallorca, Menorca e Ibiza, con un presupuesto de 1,2 millones de euros para cuatro años.