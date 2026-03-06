El Govern aprueba el Programa Anual de Estadística 2026, que incluye cerca de 240 estudios

PALMA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el Programa Anual de Estadística 2026, que contiene las estadísticas de interés que llevarán a cabo los servicios del Sistema Estadístico de Baleares, en concreto, 239 operaciones estadísticas.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha explicado en la rueda de prensa celebrada después de la reunión del Consell de Govern, ha detallado que el programa se enmarca en el Plan de Estadística de Baleares 2022-2025.

Además, se ha ordenado a los responsables de las unidades estadísticas y de las operaciones que ejecuten el acuerdo de conformidad con los parámetros que se fijan en el Programa, en el Plan de Estadística y en la ley autonómica de estadística.

El acuerdo entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) hasta que se apruebe un nuevo programa anual de estadística. Si el Programa Anual de Estadística 2026 se prorroga, se considerarán las adaptaciones al nuevo ejercicio que sean necesarias.

El Programa Anual de Estadística 2026 se concreta en un total de 293 operaciones estadísticas. Seis son de nueva incorporación, y ocho de las que preveía el Programa de 2025 no se incorporan. El Programa de 2025 aprobó un total de 295 operaciones.

En cuanto al Plan 2022-2025, que se prorroga, se incorporan las seis nuevas operaciones y se dan de baja siete operaciones, con lo que el Plan pasa a estar integrado por un total de 300 operaciones estadísticas.