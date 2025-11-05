El Govern apunta que la propietaria de la granja de Llucmajor no recurre la declaración de impacto ambiental negativa

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, comparece en en el Parlament para detallar la situación de la sanción a la granja de Llucmajor. - PARLAMENT

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha indicado que la empresa propietaria de la granja de Llucmajor, Avícola Son Perot, no habría presentado recurso contra la declaración de impacto ambiental desfavorable para el ejercicio de su actividad con casi 136.000 gallinas.

Así lo ha indicado este miércoles el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante su comparecencia en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad, Mar y Ciclo del Agua, para explicar la situación del proceso administrativo de esta explotación ganadera.

De esta manera, ha recalcado que la propiedad debe ejecutar, antes de finalizar el año, el plan de desescalada para reducir las dimensiones de la explotación a un máximo de 40.000 gallinas, una de las medidas propuestas en la resolución del Govern del mes de agosto.

Mateo ha aclarado que, en caso de que se cumpla con la rebaja del número de aves, la granja podrá continuar con su actividad de acuerdo con los criterios fijados por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural pero ha incidido en que esta medida se ha adoptado en base a "criterios técnicos".