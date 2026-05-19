El Govern asegura que "ni por un segundo" se ha querido regular el derecho de acceso a la atención temprana

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha asegurado este martes que "ni por un segundo" ha sido intención del Govern ni del PP regular el derecho de acceso a la atención temprana.

La consellera se ha referido así a la enmienda que pretendía eliminar el acceso a determinados servicios de atención temprana a niños cuyos padres se encuentren en situación administrativa irregular.

En el pleno del Parlament, Fernández ha explicado que la intención era mejorar la comprobación telemática de los documentos, pero que a la vista de la "mínima confusión o interpretación" de que esta enmienda pudiese regular los requisitos de acceso, se decidió su retirada. Según ha añadido, fue ella misma la que ayer avisó y comunicó la retirada de la enmienda.

Fernández, en todo caso, ha criticado el uso "repugnante" que el PSIB está haciendo de esta cuestión.

Ha sido en su respuesta a la diputada socialista Teresa Suárez, que ha acusado al PP de asumir el discurso de la prioridad nacional. "Usted pasará a la historia como la consellera que ha recortado un derecho tras otro", ha afirmado dirigiéndose a la consellera.

Según ha añadido, es una ley estatal la que regula está cuestión y ha avanzado que, aunque fuera competencia autonómica, tampoco se modificaría. "Jamás se nos ocurriría dejar sin la atención necesaria a niños con trastorno de desarrollo o con riesgo de padecerlos con independencia de su situación administrativa", ha concluido.