El Govern atiende todas las solicitudes de adquisición de material de deporte adaptado

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PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) la resolución de una convocatoria de 50.000 euros sobre adquisición de material de deporte adaptado que beneficia a nueve deportistas y entidades de las Islas.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el objetivo de la convocatoria es eliminar barreras y facilitar la compra de material necesario para los entrenamientos y la alta competición.

El Govern ha atendido y cubierto el 100% de las solicitudes válidas que se han presentado a esta línea de ayudas, por lo que la convocatoria, que contaba con una dotación presupuestaria de 50.000 euros, ha asignado 38.700 euros, cifra que responde a la totalidad de peticiones formuladas, sin que ningún deportista o entidad que cumpliera los requisitos administrativos haya quedado excluido por falta de crédito.

Mediante esta resolución, se conceden ayudas directas a nueve beneficiarios, tanto deportistas individuales de alto nivel, como clubes o federaciones que promueven la inclusión en el deporte.

El conseller del ramo, Jaume Bauzá, ha destacado que estas ayudas son un reflejo del compromiso firme del Govern con la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo y con la "eliminación de las barreras económicas que, a menudo, condicionan el desarrollo de los deportistas adaptados".

"Adquirir el material técnico necesario para competir al máximo nivel -como bicicletas adaptadas, sillas de ruedas específicas o material náutico- supone una inversión económica muy alta para las familias y los clubes. Nuestro objetivo es que ninguna solicitud se quede sin atender por falta de presupuesto y que los deportistas solo tengan que preocuparse de entrenar y competir", ha añadido.

DISTRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS

La resolución contempla la concesión de subvenciones en disciplinas que van desde el ciclismo y el triatlón hasta la vela o el piragüismo.

Entre los deportistas de élite y entidades beneficiarias se encuentran, en triatlón, Alejandro Sánchez (2.800 euros) y Nil Riudavets (4.250 euros); en ciclismo, Joan Reinoso (4.500 euros), Joan Sansó (3.180 euros) y Martin Berchesi (6.000 euros); y en boccia, el Club Deportivo Mater-Isla (2.270 euros). También, el Club de Vela Port d'Andratx (6.000 euros); la Federación Balear de Piragüismo (5.750 euros) y el Club Deportivo Discaesports (3.950 euros).

El importe de las ayudas se ha calculado en función de los proyectos presentados y validados por la Comisión Técnica Evaluadora de la Conselleria, garantizando que el crédito se asigne de manera eficiente para cubrir las necesidades reales de los solicitantes. Las entidades y deportistas incluidos en la resolución definitiva han aceptado las cuantías asignadas dentro del plazo legalmente establecido.