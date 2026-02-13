El Govern autoriza la compra de material para los estudios de alergia

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado contratar el suministro de reactivos y material fungible y la cesión de equipamientos para realizar estudios de alergia en el laboratorio del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Son Espases.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que el importe estimado de este contrato es de 1,7 millones de euros para los siguientes cuatro años, prorrogable un año más.

Se trata del material es necesario para realizar las determinaciones analíticas de diagnóstico procedentes de los diferentes hospitales públicos de las Islas y de los centros de atención primaria.

En el laboratorio del Servicio de Inmunología de Son Espases se llevan a cabo muchas pruebas de alergia que no pueden realizarse en el resto de hospitales, de modo que es el laboratorio de referencia para hacer las determinaciones de alergia solicitadas.

Por lo tanto, han señalado desde el Govern, el suministro de los materiales y equipamientos necesarios es esencial para prestar una atención eficaz y de calidad.