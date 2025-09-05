El Govern autoriza los convenios de carreteras con los consells insulares por un importe de 46,5 millones

Archivo - Vehículos circulando en un tramo de la carretera Ma-19 de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado los convenios de financiación de inversiones en materia de carreteras con los consells insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza, a los que se añadirá próximamente el de Formentera, y que sumarán un importe global de 46,5 millones de euros.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, el convenio con Formentera se autorizará previsiblemente la semana que viene a causa de un problema técnico.

El portavoz ha remarcado que el Govern no renuncia a la reclamación de los convenios de carreteras entre las instituciones insulares y el Gobierno de España. "Es una reclamación que forma parte de la agenda balear, siempre reclamada y siempre con la misma respuesta", ha apuntado, agregando que el Govern "no se queda parado".

El acuerdo, a propuesta de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, autoriza tanto los tres primeros convenios como la disposición del gasto correspondiente a los mismos.

Así, el Govern transferirá a las instituciones insulares los fondos para financiar y ejecutar proyectos urgentes de mejora de la red viaria en cada isla.

Por islas, se ha previsto destinar 30 millones de euros a Mallorca, 8,5 millones de euros a Menorca, 6 millones de euros a Ibiza y 2 millones de euros a Formentera.

Los convenios, según ha explicado el Ejecutivo, cuentan con recursos estatales provenientes del factor de insularidad del régimen especial de Baleares, de las anualidades de este fondo de 2025 y de 2026.

Sin embargo, la reivindicación del Govern y los consells insulares es recuperar los convenios de carreteras con el Estado y obtener una financiación adicional al margen del factor de insularidad del régimen especial.