El Govern avanza en los proyectos de tres nuevas desaladoras en Mallorca, Menorca y Eivissa - CAIB

PALMA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) ha adjudicado los contratos de asistencia técnica para el estudio preliminar, la redacción de los proyectos y la tramitación de las obras de construcción de tres nuevas desaladoras de agua de mar (IDAM) en Mallorca, Menorca y Eivissa.

Los contratos de cada una de estas instalaciones, que tendrán una capacidad de producción de 15.000 metros cúbicos (m3) diarios, tienen un presupuesto de 2,9 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de un año y medio.

Las tres desaladoras, ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, tratarán de dar respuesta a problemas estructurales de suministro de agua potable, que van desde la sobreexplotación de los acuíferos hasta la presencia de contaminantes como los nitratos, y permitirán garantizar el suministro "tanto a la población residente como a las zonas turísticas".

Desde el punto de vista ambiental, la puesta en marcha de estas instalaciones podría contribuir a la recuperación de las masas de agua subterráneas sobreexplotadas.

La desaladora de Mallorca, que cuenta con un presupuesto de licitación de 966.670 euros, abarcará a los municipios de Ses Salines, Santanyí, Felanitx, Manacor y Campos, y garantizará el abastecimiento de zonas turísticas como la Colònia de Sant Jordi, Cala d'Or, Portocolom, Cales de Mallorca o sa Ràpita.

La adjudicación de este lote se encuentra pendiente de resolución, ya que la oferta de la empresa mejor valorada técnicamente ha sido considerada "presuntamente incursa en valores anormales o desproporcionados" y se ha concedido audiencia al licitador para que justifique la viabilidad de su propuesta.

La de Menorca cuenta con un presupuesto prácticamente idéntico, de 966.660 euros, y dará servicio a los municipios de Maó, es Castell y Sant Lluís. El contrato ya ha sido adjudicado a la empresa TPF GetinsaEurostudios.

La de Eivissa, dotada con 966.670 euros, estará ubicado al suroeste de la isla, una zona que actualmente recibe los caudales de Santa Eulària y Sant Antoni.