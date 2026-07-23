Govern y Ayuntamiento de Eivissa inauguran una capilla para víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

EIVISSA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y el Ayuntamiento de Eivissa han inaugurado en el Cementerio Viejo de Eivissa una capilla memorial destinada a preservar e inhumar dignamente los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura franquista recuperados en las intervenciones desarrolladas dentro de los Planes de Fosas de Baleares.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la capilla número 29 ha sido reformada y acondicionada para convertirse en un espacio permanente de memoria, duelo y reparación.

En ella descansarán los restos óseos exhumados en las fosas de Eivissa, tanto los que han podido ser identificados como aquellos cuya identidad todavía no ha podido determinarse.

El nuevo espacio permitirá conservar los restos de manera separada e individualizada y ofrecerá a las familias un lugar en el que recordar y homenajear a sus seres queridos. La actuación pretende garantizar que todas las personas recuperadas en las excavaciones reciban una sepultura digna, con independencia de que los trabajos científicos y genéticos hayan permitido o no conocer su identidad.

El regidor de Cementerios y responsable municipal de Memoria Democrática, Manuel Jiménez, ha señalado que la inauguración representa "un paso imprescindible para reparar una deuda que nuestra sociedad mantiene con las víctimas y con sus familias".

El Ayuntamiento ha otorgado al Govern la concesión administrativa gratuita de la capilla por un periodo inicial de 25 años, prorrogable durante otros 25 años, con el destino exclusivo de acoger restos procedentes de las actuaciones realizadas en el marco de los Planes de Fosas.

La directora general de Relaciones Institucionales y Relaciones con el Parlament del Govern, Xesca Ramis, ha destacado la colaboración entre ambas administraciones para hacer posible el proyecto. "Las políticas de memoria democrática deben desarrollarse con rigor científico, cooperación institucional y, sobre todo, con una profunda sensibilidad humana. Este espacio garantiza una inhumación digna para las personas recuperadas y ofrece a sus familias un lugar de recogimiento, duelo y memoria. Cada identificación y cada resto recuperado nos ayudan a reconstruir nuestra historia y a fortalecer los valores democráticos sobre los que se asienta nuestra sociedad", ha afirmado Ramis.

Uno de los momentos emotivos de la ceremonia ha sido la inhumación de los restos de Bartolomé Costa, conocido como Bartomeu Miquel, quien ha podido ser identificado gracias a la comparación de las muestras genéticas obtenidas con el ADN aportado por sus familiares.

Sus restos fueron recuperados en el cementerio de ses Figueretes durante la tercera campaña de excavaciones realizada en este recinto en 2022, dentro del tercer Plan de Fosas del Govern.